أجويرو على أعتاب الرحيل عن السيتي وأندية أوروبية تفتح ذراعيها

أجويرو بات يشعر أنه لا يحصل على التقدير المناسب من جوارديولا، الذي فضل الإعتماد على الشاب جابرييل خيسوس

يبدو أن الميركاتو القادم سيشهد إنتقالات من العيار الثقيل، ستشعل الدوريات الأوروبية، العديد من الأسماء الكبيرة تخطط لترك فرقها، وأخرهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي بات قريب من الرحيل عن صفوف فريقه الصيف المقبل، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب بيب جوارديولا.



سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أجويرو بات يشعر أنه لا يحصل على التقدير المناسب من جوارديولا، الذي فضل الإعتماد على الشاب جابرييل خيسوس. وأضافت الصحيفة أن أجويرو أبلغ أصدقائه المقربين بأنه سيرحل عن سيتي، رغم أن الفريق لا يملك أي خطط لبيعه.

ويشعر الأرجنتيني أن لم يحصل على الفرصة الكافية في النظام الجديد للمدرب الإسباني، ما دفع اللاعب للتصريح مؤخرًا بالقول "إن النادي هو من يقرر إن كان لدي مكان هنا أو لا".

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي ريال مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي ينتظران المهاجم الأرجنتيني بأذرع مفتوحة، فكلاهما يبحث عن مهاجم جيد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. ويقول مصدر مقرب من أجويرو ردًا على وضعيته الحالية مع سيتي "كان دائمًا لاعب صندوق، إنه يعتقد أنه يعمل بجهد كاف، إنه ليس لاعبًا كسولًا لكن الطريقة التي يلعب بها جوارديولا ليست مناسبة له".