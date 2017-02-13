Like

ألكين: علينا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لأنّ أيام السلطة معدودة ولن تصمد بعد عباس

وزير جودة البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين:

للأسف فرضنا السيادة على القدس - ولكننا لم ننفذها بعد وعلينا أن نسأل أنفسنا ما علينا القيام به مع الأقليات بعد فرض السيادة

أيام السلطة الفلسطينية معدودة وهي لن تصمد بعد الرئيس الفلسطيني أبو مازن

سيكون علينا فرض السيادة على الضفة وبالتالي اعتقد أن التنفس الاصطناعي للسلطة الفلسطينية لن ينجح وسيلزمنا القيام بخطوات كبيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)

نشر: 2017-02-13 23:49:49 A نشر: 2017-02-13 23:49:49 A