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أخبار سياسة ألكين: علينا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لأنّ أيام السلطة معدودة ولن تصمد بعد عباس

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ألكين: علينا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
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ألكين: علينا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لأنّ أيام السلطة معدودة ولن تصمد بعد عباس

 

وزير جودة البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين:

للأسف فرضنا السيادة على القدس - ولكننا لم ننفذها بعد وعلينا أن نسأل أنفسنا ما علينا القيام به مع الأقليات بعد فرض السيادة

أيام السلطة الفلسطينية معدودة وهي لن تصمد بعد الرئيس الفلسطيني أبو مازن

سيكون علينا فرض السيادة على الضفة وبالتالي اعتقد أن التنفس الاصطناعي للسلطة الفلسطينية لن ينجح وسيلزمنا القيام بخطوات كبيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-02-13 23:49:49 A A

اعتبر وزير جودة البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين أنّ "فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية هو مركّب هام ومركزي في الحوار السياسي، وهذا تقدم كبير". وجاءت تصريحات هذه ضمن مؤتمر "معجزة السيادة" الذي عقد في مدينة القدس.


زئيف إلكين

وقال عضو الكابينيت الاسرائيلي عن الليكود أيضًا:"إنّنا اليوم سعداء أن الحوار تحوّل بقوة إلى فرض السيادة، وذلك يذكرني بالحوار اليساري الذي أدى إلى اتفاقيات أوسلو... اليوم نتحدث عن الحاجة إلى فرض سيادة مرة واحدة أو على مراحل، وأنا مع فكرة فرض السيادة بمراحل، ويؤيده الكثيرون. علينا أن نتعلم من الفلسطينيين أنهم حصلوا نجاحات كبيرة على مراحل"، على حدّ تعبيره.

وأضاف ألكين قائلًا:"للأسف فرضنا السيادة على القدس - ولكننا لم ننفذها بعد. علينا أن نسأل أنفسنا ما علينا القيام به مع الأقليات بعد فرض السيادة. فلسطينيو الضفة سيشكلون بالنسبة لنا تحديا كبيرا. أعلم أن أيام السلطة الفلسطينية معدودة وهي لن تصمد بعد الرئيس الفلسطيني أبو مازن. سيكون علينا فرض السيادة على الضفة وبالتالي اعتقد أن التنفس الاصطناعي للسلطة الفلسطينية لن ينجح وسيلزمنا القيام بخطوات كبيرة".

ويرى الوزير الإسرائيلي أنّه "في المرحلة الهامة التي نتواجد فيها بسبب التغييرات عند الفلسطينيين في الضفة وأيضا لدينا وبسبب تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، يلزمنا أن ننتقل من حوار السيادة إلى التنفيذ، ولكن علينا الانتباه إلى المخاطر. الأساس هو أنه مفروض علينا فرض السيادة على مراحل على أرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أراضي إسرائيل كشرط لهذه السيادة" على حدّ قوله.

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