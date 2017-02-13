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رياضة وشباب رياضة عالمية حارس سان جيرمان عشية لقاء برشلونة في دوري الأبطال: ليسوا المرشحين للفوز

رياضة وشباب

حارس سان جيرمان: برشلونة ليس المرشح للفوز
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حارس سان جيرمان عشية لقاء برشلونة في دوري الأبطال: ليسوا المرشحين للفوز

يرى تراب أن فريقه يملك حظوظ كبيرة للفوز على عكس الترشيحات التي تصب معظمهما في صالح الفريق الكاتالوني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 22:14:53 A A

أعرب كيفين تراب، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ثقته الكبيرة بقدرة فريقه على الإطاحة ب برشلونة من دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الفريقين يوم غد الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر على ملعب حديقة الأمراء.


 كيفين تراب حارس باريس سان جيرمان

ويرى تراب أن فريقه يملك حظوظ كبيرة للفوز على عكس الترشيحات التي تصب معظمهما في صالح الفريق الكاتالوني. وقال تراب في تصريحات لوسائل الإعلام: "الجميع يرى أن حظوظنا بالتأهل ضئيلة جداً، لكن بالنسبة لي أرى الأمور من منظور آخر".

وتابع: "لقد تمكنوا من الفوز بدوري الأبطال، ويملكون الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز الذين يتصدرون عناوين الصحف بإستمرار، لكنني أرى كل يوم الإمكانيات التي يملكها فريقنا، ليس علينا أن نختبئ من برشلونة، لدينا حظوظ كبيرة للفوز".

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