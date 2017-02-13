نجوى كرم تشعل حماس محبيها بلقطات من جديدها

أغنية "حبيبي مين" من كلمات وائل أشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد

كشفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن البرومو الدعائي الخاص بفيديو كليبها الجديد لأغنية "حبيبي مين"، والمقرر عرضه قريباً عبر الفضائيات العربية وقناتها الرسمية على موقع يوتيوب. لتشعل بهذا حماس جمهورها ومحبيها في العالم العربي.





يذكر أنّ أغنية "حبيبي مين" من كلمات وائل أشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد. أمّا الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حدّاد، الذي اختار أن تطلّ نجوى فيه بقصّة عاطفية وفكرة مختلفة عن كل أعمالها المصوّرة السابقة.