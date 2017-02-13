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أخبار شريط الاخبار حولون: إصابة عامل (62 عامًا) بجراح خطيرة

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حولون: إصابة عامل (62 عامًا) بجراح خطيرة

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نشر: 2017-02-13 14:34:02 A A
قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، اليوم الاثنين، إنّ:"طاقم الإسعاف التابع للمؤسسة قدّم العلاج الطبي لعامل (62 عامًا) في حولون، والذي أصيب جراء سقوط غرض ثقيل عليه خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية هناك. هذا، وقد تمّ نقل المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى تل هشومير، وهو يعاني من إصابة في الرأس، منوّم وموصول بأجهزة التنفس الصناعي"، وفقًا للبيان.
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