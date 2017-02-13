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تكنولوجيا شبكات اجتماعية مكافأة لشاب روسي إكتشف ثغرة في موقع يوتيوب

تكنولوجيا

مكافأة لشاب روسي إكتشف ثغرة في موقع يوتيوب
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مكافأة لشاب روسي إكتشف ثغرة في موقع يوتيوب

تتمثل الثغرة في قدرة صاحب أي قناة على إلغاء إشتراك المستخدمين فيها، دون العودة إليهم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-13 17:16:23 A A

إكتشف شاب روسي وجود ثغرة كبيرة في موقع "ال يوتيوب "، خلال إستخدامه للموقع، تسمح بإتخاذ قرارات "مؤذية" بحق مستخدميه.


صورة توضيحية

 وتتمثل الثغرة في قدرة صاحب أي قناة على إلغاء إشتراك المستخدمين فيها، دون العودة إليهم، ودون أن يتلقوا تنبيهاً عن هذا، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وأثبت الشاب الروسي هذه الثغرة بفيديو قصير سجله وأرسله للموقع، وظهر فيه قيامه بإلغاء إشتراك 300 ألف مستخدم في قناته دون إستئذانهم.

وأبدت شركة يوتيوب ترحيبها بالفيديو، وعملت على سد الثغرة الجديدة، وأعادت المستخدمين إلى القناة بعد حذفهم. وترددت شائعات بأن الشاب الروسي حصل على مكافأة مالية كبيرة، ترصدها يوتيوب لكل من يكتشف ثغرة في أداء الموقع، لتحسين أدائه وتطويره أولاً بأول.

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