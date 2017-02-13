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تكنولوجيا هواتف ذكية 5 خطوات تفحص من خلالها دعم جهازك لخدمة 4G

تكنولوجيا

خطوات تفحص دعم جهازك لخدمة 4G
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5 خطوات تفحص من خلالها دعم جهازك لخدمة 4G

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-13 14:20:46 A A

يحتاج تفعيل خدمات الـ 4G إلى ضرورة أن يكون الهاتف المحمول الخاص بك يدعم هذه التقنية، اليك 5 خطوات يمكنك من خلالها فحص جاهزك.


صورة توضيحية

يمكنك التأكد من دعم الهاتف المحمول للـ 4G من خلال الخطوات التالية:
1- ادخل على اعدادات الهاتف المحمول الخاص بك "Settings".
2- عليك إختيار المزيد "More".
3- بعدها قم باختيار شبكة البيانات "Networks".
4- اختار بيانات الهاتف "Mobile Networks".
5- سيظهر لك خيارات الشبكة، وفي وجود LTE فإن هذا دعم الهاتف للجيل الرابع، والعكس صحيح.

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