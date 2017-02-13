5 خطوات تفحص من خلالها دعم جهازك لخدمة 4G

يحتاج تفعيل خدمات الـ 4G إلى ضرورة أن يكون الهاتف المحمول الخاص بك يدعم هذه التقنية، اليك 5 خطوات يمكنك من خلالها فحص جاهزك.





صورة توضيحية



يمكنك التأكد من دعم الهاتف المحمول للـ 4G من خلال الخطوات التالية:



1- ادخل على اعدادات الهاتف المحمول الخاص بك "Settings".

2- عليك إختيار المزيد "More".

3- بعدها قم باختيار شبكة البيانات "Networks".

4- اختار بيانات الهاتف "Mobile Networks".

5- سيظهر لك خيارات الشبكة، وفي وجود LTE فإن هذا دعم الهاتف للجيل الرابع، والعكس صحيح.