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بنك هبوعليم يدعم الأشخاص أصحاب الاعاقات

من أجل الأشخاص المعاقين: بنك هبوعليم يقدّم للمصالح التجارية الصغيرة اعتماد بشروط مفضلة من أجل إتاحة الوصول الى المصلحة التجارية

سيخصص البنك للمصالح التجارية اعتماد حتى 50 ألف ش.ج من اجل إتاحة الوصول



مدير عام بنك هبوعليم، اريك بينتو:

هذه أولاً وقبل كل شيء قضية انسانية – اجتماعية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-02-13 14:19:43 A نشر: 2017-02-13 14:19:43 A