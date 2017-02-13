بنك هبوعليم يدعم الأشخاص أصحاب الاعاقات
من أجل الأشخاص المعاقين: بنك هبوعليم يقدّم للمصالح التجارية الصغيرة اعتماد بشروط مفضلة من أجل إتاحة الوصول الى المصلحة التجارية
سيخصص البنك للمصالح التجارية اعتماد حتى 50 ألف ش.ج من اجل إتاحة الوصول
مدير عام بنك هبوعليم، اريك بينتو:
هذه أولاً وقبل كل شيء قضية انسانية – اجتماعية
يساعد بنك هبوعليم المصالح التجارية الصغيرة على إتاحة الوصول الى المصلحة التجارية للأشخاص المعاقين، ويقدم البنك اعتماد حتى 50 الف ش.ج بشروط تفضيلية من اجل إتاحة الوصول الى المصلحة التجارية، بحيث يتمكن صاحب المصلحة من الالتزام بطلبات القانون – التي تلزٍم المصالح التجارية بإتاحة الوصول الى المباني والخدمات الممنوحة بها.
حوالي 18% من السكان في البلاد، تقريبًا 1.5 مليون شخص، هم من ذوي الاعاقات بشتى الأنواع. حدّد قانون المساواة في الحقوق للأشخاص المعاقين مواعيد نهائية تلزم المصالح التجارية بإتاحة الوصول الى المباني وايضًا الى الخدمات الممنوحة بها. عدم الامتثال لتعليمات القانون قد يؤدي الى عقوبات قضائية.
"المصلحة التجارية التي سيكون من المتاح للأشخاص المعاقين الوصول اليها ستربح مرتين"، يقول مدير عام بنك هبوعليم، اريك بينتو، "أولاً، يمكنها زيادة جمهور زبائنها، وثانيًا – سيساهم هذا بخلق مجتمع أكثر مساواة وأكثر عدلاً في البلاد. يعتبر بنك هبوعليم قضية إتاحة الوصول أولاً وقبل كل شيء قضية انسانية-اجتماعية، ونحن نؤمن ان من واجبنا مساعدة اصحاب المصالح التجارية بالالتزام بمتطلبات إتاحة الوصول الى مصالحهم التجارية، وبالتالي مساعدة شريحة كبرى من الاشخاص المعاقين في البلاد".
الاعتماد المقدّم هو حتى قيمة 50 ألف ش.ج، لفترة حتى 60 شهرًا، مع امكانية تأجيل ارجاع المبلغ الأساسي حتى 3 أشهر. نسبة الفائدة: برايم+1.5% لزبائن بنك هبوعليم (أو برايم+1.75 لزبائن باقي البنوك).
تتم هذه الخطوة من قبل بنك هبوعليم من أجل إتاحة الوصول الى المصالح التجارية من خلال التعاون مع جمعية "اتاحة اسرائيل" والتي تعتبر الهيئة الرائدة التي تُعنى بموضوع إتاحة الوصول للأشخاص المعاقين على مختلف جوانبه، ومن بين عدة امور فإنها تساعد، ترافق، توجّه وتدعم المصالح التجارية، السلطات والمنظمات في اجراءات ملاءمتها لمتطلبات القانون وتحويلها الى أماكن سهلة الوصول.
يوفال فاغنر مؤسس جمعية "اتاحة اسرائيل" قال: "تفخر جمعية اتاحة اسرائيل أن تكون شريكة مع بنك هبوعليم في خطوة من أجل زيادة بالوعي وإتاحة الوصول فعليًا للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. اننا نؤمن أن "صندوق أدوات إتاحة الوصول" الذي قام البنك والجمعية بتطويره للمصالح التجارية، وهو رزمة من الأدوات مثل مواد شرح، ارشاد وعلى الأخص صندوق مخصص للمساعدة في تمويل الاستثمار من اجل إتاحة الوصول. الاستثمار في قضية إتاحة الوصول يعتبرWIN WIN سواء لدعم إتاحة الوصول للمعاقين وايضًا لزيادة أرباح المصالح التجارية. تدعو الجمعية المصالح التجارية الى استخدام صندوق أدوات إتاحة الوصول لأن المصلحة التي تتيح الوصول تعني مصلحة تجارية رابحة."
ع.ع.