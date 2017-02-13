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رياضة وشباب دوري ابطال اوروبا دوري الأبطال يعود غدًا من جديد: مواجهات قوية تبشر بجولة ذهاب طاحنة

رياضة وشباب

دوري الأبطال: مواجهات قوية تبشر بجولة ذهاب طاحنة
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دوري الأبطال يعود غدًا من جديد: مواجهات قوية تبشر بجولة ذهاب طاحنة

غداً الثلاثاء، يتلقي كل من برشلونه وباريس سان جيرمان في مباره ممتعة (الساعة 21:45)، وخاصه أن المواجهة بين باريس سان جريمان وبرشلونه تكررت كثيرًا في السنوات الماضية

بعد غد الأربعاء، فمن المنتظر أن تجري مبارتين ناريتين وسيكون يوم كروي دسم بكل المقايس، ريال أمام نابولي - وبايرن أمام أرسنال

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كتب: تامر أيوب - موقع العرب وصحيفة كل العرب (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 17:16:23 A A

تعود الحياة للملاعب الأوروبية حيث تُسمع موسيقى دوري الأبطال من جديد، لتبدأ جولة الذهاب من منافسات الدور الـ 16 يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى 22 من فبراير/شباط الجاري، على أن تجري مبارتين في كل يوم ثلاثاء وأربعاء، ومن المنتظر أن تكون المباريات قوية وممتعة للغاية.



غداً الثلاثاء 14 فبراير/ شباط، يتلقي كل من برشلونه و باريس سان جيرمان في مباره ممتعة (الساعة 21:45)، وخاصه أن المواجهة بين باريس سان جريمان وبرشلونه تكررت كثيرًا في السنوات الماضية، وكانت الغلبه دائما للبرسا. وفي نفس التوقيت يلتقي كل من بنفيكا البرتغالي ضد بروسيا دورتمنود الالماني في ملعب لشبونة في البرتغال في مباره مهمه للفريقان لما يمتلكاه من أمكانيات فنية هجوميه فعاله وقويه بنفيكا يدخل المباره بعد سلسله من الانتصارات المحليه لم يتخلهها سوى هزيمه واحده أمام سويتبال في الدروي.

أما بعد غد الأربعاء 15 فبراير/شباط، فمن المنتظر أن تجري مبارتين ناريتين وسيكون يوم كروي دسم بكل المقايس، حيث يلتقي ريال مدريد بالعنيد الإيطالي نادي نابولي (الساعة 21:45)، ورغم الغيابات في صفوف الملكي إلا أن القوة تبقى حاضرة، ولا سيما سجل زيدان الرائع في دوري الأبطل مع الريال، حيث فاز في 28 مبارة اوروبية من أصل 33، ولكن النادي الإيطالي لن يكون سهلًا فهو يتماز بالقوه في الهجوم وفي اللعب على المرتدات السريعة المتمثلة في كاليخون(لاعب الريال السابق) وهاميسك وإنزيني ومرتينز. أما المباراة الثانية التي تجري في نفس التوقيت فيهي مواجهة أصبحت منتظرة بين ال ارسنال وال بايرن ، الفريقان الذان إلتقيا في 10 مناسبات سابقه فاز البايرن في خمس مواجهات، والارسنال فاز بثلاثه، وتعادل الفريقان في مناسبتين. وفي نفس اليوم.

وفيما يلي مواعيد باقي المباريات للأسابيع القادمة - ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 21 فبراير 2017
21:45 مانشستر سيتي - موناكو
21:45 باير ليفركوزن - أتلتيكو مدريد

الأربعاء 22 فبراير 2017
21:45 إشبيلية - ليستر سيتي
21:45 بورتو - يوفنتوس

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