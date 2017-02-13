بالصور: ليال عبود تخطف الأنظار عشية عيد الحب

قدمت عبود خلال الحفل مجموعة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور الكبير

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قامت الفنانة اللبنانية ليال عبود باحياء حفل غنائي خاص بمناسبة عيد الحب الموافق يوم غد بمنطقة طبرجا بحضور أكثر من 650 شخص من مختلف المناطق اللبنانية ومن الخارج بهدف الاستمتاع بالاجواء التي حولتها الفنانة ليال عبود الى تظاهرة فنية ملونة بالوان الحب والفن و الاستعراض.





وقدمت عبود خلال الحفل مجموعة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور الكبير الذي ردد الأغنيات ورقص معها لأكثر من ساعتين، ورافقت عبود في الحفل فرقة "المجد" في البداية وبعدها فرقة عالمية على أنغام اغنية "مغنج".