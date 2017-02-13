اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي بالصور: ليال عبود تخطف الأنظار عشية عيد الحب

فنانين

ليال عبود تخطف الأنظار عشية عيد الحب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالصور: ليال عبود تخطف الأنظار عشية عيد الحب

قدمت عبود خلال الحفل مجموعة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور الكبير

بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. لا تفوتوا الفرصة أبدًا.. اضغطوا هنا!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-13 14:12:04 A A

قامت الفنانة اللبنانية ليال عبود باحياء حفل غنائي خاص بمناسبة عيد الحب الموافق يوم غد بمنطقة طبرجا بحضور أكثر من 650 شخص من مختلف المناطق اللبنانية ومن الخارج بهدف الاستمتاع بالاجواء التي حولتها الفنانة ليال عبود الى تظاهرة فنية ملونة بالوان الحب والفن و الاستعراض.



وقدمت عبود خلال الحفل مجموعة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور الكبير الذي ردد الأغنيات ورقص معها لأكثر من ساعتين، ورافقت عبود في الحفل فرقة "المجد" في البداية وبعدها فرقة عالمية على أنغام اغنية "مغنج".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! | [706 قراءة]
2 مركبات المشتركة: فكرة المعسكر الديمقراطي لم تطرح | [371 قراءة]
3 الحلقة 22 من مسلسل هوى الروح الموسم 3 | [250 قراءة]
4 نصرالله: ترامب أحمق وهذا بداية الفرج | [234 قراءة]
5 ابناء سخنين يحقق فوزا ثالثا على التوالي | [197 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب