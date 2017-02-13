بالصور.. كارمن سليمان تعيش حالة من النشاط والحيوية

تشارك كارمن فى حفل غنائي آخر الخميس المقبل، فى الجامعة البريطانية مع الفنان حسام حبيب، وفريق "كايروكي"

ستحيي الفنانة المصرية كارمن سليمان 3 حفلات غنائية ستكون البداية يوم الثلاثاء المقبل، ليلة "عيد الحب" في أحد المولات بمدينة الرحاب، في تمام الساعة العاشرة مساء لتقدم أشهر أغنياتها، حيث تعيش كارمن فترة من النشاط والحيوية.



هذا وتشارك كارمن فى حفل غنائي آخر الخميس المقبل، فى الجامعة البريطانية مع الفنان حسام حبيب، وفريق "كايروكي"، وتختتم تلك الحفلات في دار أوبرا جامعة مصر، يوم 16 من شهر آذار المقبل.

يذكر أن سليمان استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية أن تفسخ تعاقدها بشكل نهائي مع شركة "بلاتنيوم"، بشكل ودي وبعيدا عن النزاع القضائي بين الطرفين، وتعمل حاليا على اختيار أغنيات ألبومها الجديد وبعد ذلك ستقوم باختيار شركة إنتاج جديدة.