ريفلين ضد قانون التسوية: لا يمكن تغيير القواعد بدون فرض السيادة اولا

ريفلين:

دولة اسرائيل وعلى مر السنوات عرفت كيف تتصرف بحكمة وبمسوؤلية من أجل فرض سيادتها

يجب علينا أن نجد طريقة سياسية حول كيفية التعايش مع المواطنين الآخرين في دولة اسرائيل

وجه رئس الدولة روبي ريفلين اليوم الاثنين انتقادا شديد اللهجة لقانون التسوية تزامنا مع انطلاق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن اليوم استعدادا للقاءالرئيس الامريكي ترامب الاربعاء. وشدد ريفلين: "يجب علينا أن نجد طريقة سياسية حول كيفية التعايش مع المواطنين الآخرين في دولة اسرائيل"، وذلك وفقا لأقواله في مؤتمر القدس الـ14 لصحيفة "بشيفاع".



ريفلين ونتنياهو

وقال ريفلين ايضا: "دولة اسرائيل وعلى مر السنوات عرفت كيف تتصرف بحكمة وبمسوؤلية من أجل فرض سيادتها. في شرقي القدس تم فرض السيادة الاسرائيلية وبعدها في الحكومة بعد سن قانون القدس عاصمة اسرائيل وبعدها تم سن قانون هضبة الجولان".

وقد أبرز ريفلين اوراق ملكية شخصية لـ 58 دونما قام بشرائها قبل 40 عاما من تاجر فلسطيني في منطقة "النبي صموئيل" شمال القدس، والتي كانت مسجلة في دائرة الطابو لمدينة رام الله، وقد ابرز ريفلين "الطابو" أمام الحضور لملكيته لهذه الارض، وقال: "اسرائيل اخذت منه هذه الارض ومنحته ارضا بديلة في مستوطنة "هردار" شمال غرب القدس، ولديه منزلا في هذه المستوطنة على هذه الارض حتى اليوم".