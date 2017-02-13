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أخبار محاكم وجنائيات للمرة الثالثة: لائحة اتهام ضد سائق من كفرقاسم يقود ورخصته مسحوبة وفي سجله 41 ادانة

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المثلث الجنوبي لائحة اتهام ثالثة وخطيرة ضد سائق من كفرقاسم
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للمرة الثالثة: لائحة اتهام ضد سائق من كفرقاسم يقود ورخصته مسحوبة وفي سجله 41 ادانة

لوبا السمري:

التقدم بلائحة اتهام ثالثة ضد سائق (37 عاما) من كفرقاسم بعد أن تم اعتقاله نهار يوم السبت الفائت خلال حملة ضبط شرطية مرورية 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-13 12:56:47 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيانها اليوم الاثنين أنه "تم مؤخرا في محكمة السير والمرور في عكا التقدم بلائحة اتهام ثالثة ضد سائق (37 عاما) من كفرقاسم بعد أن تم اعتقاله نهار يوم السبت الفائت خلال حملة ضبط شرطية مرورية أجرتها في مدينة شفاعمرو حيث تبين خلالها أنه يقود ورخصته مسحوبة وفي سجله 41 ادانة عن تجاوزات ومخالفات مرورية وحتى أنه حكم عليه العام الفائت بسحب الرخصة لمدة 12 شهرا وكذلك 7 أشهر حبس فعلي"ن وفقا للبيان.

وأضافت السمري: "هذا ومن المقرر قضاء مدة محكوميته لاحقا مع تقدمه باستئناف الى المحكمة المركزية بخصوص قرار الحكم بالسجن وفي خلال فترة التداول في طلي استئنافه، تم القاء القبض عليه الشهر الفائت وهو يقود سيارة رغم أن رخصة قيادته مسحوبة ومع تقديم لائحة اتهام ضده اضافية عن قيادته برخصة مسحوبة ونهار السبت تم القاء القبض عليه للمرة بعد الاخرى وهو يقود سيارته في شفاعمرو"، وفقا للبيان.

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