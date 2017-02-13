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أخبار محاكم وجنائيات تقرير: 773 ملف تحقيق مع رجال شرطة خلال 2016 وتقديم 30% منهم للمحاكمة

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تقرير: 773 ملف تحقيق مع رجال شرطة خلال 2016
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تقرير: 773 ملف تحقيق مع رجال شرطة خلال 2016 وتقديم 30% منهم للمحاكمة

أكثر من 230 شرطيًا تمّ تقديمهم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية

 ملفات التحقيق تضمنت شبهات تتعلق بالسرقة، العنف، رشاوى، التجارة بوسائل قتالية، مخالفات جنسية، الاعتداء على الخصوصية وخيانة الامانة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-13 14:10:28 A A

كشف التقرير السنوي لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة في النيابة العامة (ماحش) للعام 2016 أنّ 773 ملف تحقيق تمّ فتحه خلال العام الماضي، حيث تمّ التحقيق في كل ملف مع شرطي أو أكثر تحت طائلة التحذير. كما وأظهر التقرير أنّه تمّ تقديم 30% من الشرطيين الضالعين في الملفات للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.


صورة توضيحية - تصوير: الشرطة الإسرائيلية

ووفقًا للتقرير فإنّ أكثر من 230 شرطيًا تمّ تقديمهم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية. وفي 110 ملفات تمّ تقديم رجال شرطة للمحاكمة الجنائية. أمّا في باقي الملفات فلم تتواجد الدلائل الكافية لاستكمال التحقيقات أو الاجراءات القانونية. وأوضح التقرير أيضًا أنّ ملفات التحقيق تضمنت شبهات تتعلق بالسرقة، العنف، رشاوى، التجارة بوسائل قتالية، مخالفات جنسية، الاعتداء على الخصوصية وخيانة الامانة.

ومقارنة بالاعوام السابقة، فقد أشار التقرير إلى أنّه في عام 2015 تمّ فتح 640 تحقيق جنائي في "ماحش"، أمّا في عام 2014 713 تحقيقًا، وفي 2013 فكان عدد التحقيقات مع رجال شرطة هو 804 تحقيقات جنائية. وأشارت "ماحش" إلى أنّه في 68% الملفات خلال السنة الأخيرة تمّ إنهاء التحقيقات فيها.

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