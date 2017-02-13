الصراع يشتعل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للظفر بخدمات النجم باولو ديبالا

زين الدين زيدان، مدرب الريال، يرغب في ضم ديبالا، في ظل حالة السخط الجماهيري على مستوى مواطنه كريم بنزيمة، وتمرد ألفارو موراتا ورغبته في الرحيل

يدخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في السباق على ضم اللاعب الإرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس . والذي يُعتبر الهدف الرئيسي ل ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.





النجم ديبالا في المباراة الأخيرة أمام كاليري



وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن مانشستر سيتي يريد ضم النجم الشاب، لتدعيم هجوم الفريق، وأشارت الصحيفة، إلى أن الإتصالات بين ديبالا وممثلي السيتزنز، شهدت تطورًا في الأسابيع الماضية، حيث أكد مسئولو اليوفي، للاعب أنهم سيقبلون بيعه في حالة وصول عرض رسمي، من مانشستر سيتي.

من جانب اَخر، فإن زين الدين زيدان، مدرب الريال، يرغب في ضم ديبالا، في ظل حالة السخط الجماهيري على مستوى مواطنه كريم بنزيمة، وتمرد ألفارو موراتا، على دكة الإحتياط ورغبته في الرحيل.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس، إستقرت على بيع ديبالا لأحد فرق البريميير ليج، وهو ما يمنح السيتي اليد العليا في حسم الصفقة، ويجعله يقترب من الجوهرة الأرجنتينية، أكثر من ريال مدريد. ووضع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ديبالا على رأس قائمة المطلوبين لديه، الموسم الجديد، في الوقت الذي يبدو فيه أن أيام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في قلعة الاتحاد، أصبحت معدودة.