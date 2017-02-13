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فنانين فن عالمي بالصور.. بيونسيه تشعل حفل غرامي: حامل وافتخر

فنانين

بيونسيه تشعل حفل غرامي: حامل وافتخر
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بالصور.. بيونسيه تشعل حفل غرامي: حامل وافتخر

ذهبت بيونسيه إلى حفل توزيع الجوائز الأحد وهي تتصدر ثمانية ترشيحات وفازت بجائزتين مبكرتين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-13 14:13:04 A A

ظهرت نجمة البوب بيونسيه يوم أمس في حفل جوائز غرامي في اول ظهور لها منذ أن أعلنت أنها تنتظر توأمين حيث ارتدت ثوبا ذهبيا لامعا شفافا وغنت بعض الأغاني الراقصة العاطفية (لوف دروت) و(ساندكاسلز) من ألبوم (ليمونيد) الذي تم ترشيحه للفوز بجائزة غرامي والذي يضم أغنيات عن المساواة بين الجنسين والعرق والخيانة.


بيونسيه خلال الحفل

وعلى الرغم من ذلك وبعد لحظات أوقفت أديل العرض حرفيا بعدما أخطأت في بداية تكريم نجم البوب الراحل جورج مايكل. وقالت "آسفة. أعلم أن هذا بث تلفزيوني مباشر" وأوقفت أغنية (فاست لوف) لمايكل وطلبت أن تبدأ الأغنية من جديد.

وتلقت أديل تصفيقا حارا بعدما أنهت الأغنية وهي واحدة من بين تكريمين منفصلين لمايكل وبرنس. وتوفي الاثنان فجأة في 2016.

وذهبت بيونسيه إلى حفل توزيع الجوائز الأحد وهي تتصدر ثمانية ترشيحات وفازت بجائزتين مبكرتين، وقالت إن الهدف من وراء هذا الألبوم توضيح أن جميع النساء يمكن أن يكن "جميلات وذكيات وقادرات".

وتتنافس بيونسيه (35 عاماً) وأديل (28 عاماً) على الجوائز الثلاثة الأول، وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل ألحان عن العام، التي سيتم توزيعها في نهاية الحفل.

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