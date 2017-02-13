فشل الصلح بين النجمتين أنغام وشيرين..والسبب؟

سبب الخلاف يعود الى تصريح شيرين عندما قالت إنها حققت في 5 سنوات ما لم تحققه أنغام في 20 عاماً، وأبدت اعتراضها على لقب أنغام "مطربة مصر الأولى

ذكرت عدة مصادر فنية أن محاولات حل الخلافات والمشاكل بين شيرين وعبد الوهّاب وأنغام لم تنجح بسبب رفض كل طرف. وقال مصدر مقرب من شيرين بحسب مجلة "لها": "أنّها لا ترغب بتوثيق الخلافات على الشاشة، ففضّلت غياب أنغام عن البرنامج".

وسبب الخلاف يعود الى تصريح شيرين عندما قالت إنها حققت في 5 سنوات ما لم تحققه أنغام في 20 عاماً، وأبدت اعتراضها على لقب أنغام "مطربة مصر الأولى.

جدير بالذكر أن أول محاولة صلح عام 2007 تمت برعاية رئيس شركة روتانا الاستاذ سالم الهندي ، حيث جمعهما في جلسة بالاتفاق مع الإعلامية هالة سرحان ، ولكن لم يدم الصلح طويلاً.