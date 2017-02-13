باقة: النجاح الثانوية التكنولوجية - عتيد تتألق ضمن أسبوع الإنترنت الآمن

تخلّل الفعاليات توقيع الطلاب على ميثاق شرف للإبحار الآمن والسليم بالشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي

اختُتمت الفعاليات بمشاهدة الطلاب من طبقتي العاشر والحادي عشر مسرحيةً شيّقةً وهادفة في القاعة الرياضية تحت عنوان " أنا وبس ..." والتي حملت أروع المعاني والعِبر لجمهور الطلاب

عمّمت مدرسة النجاح الثانوية التكنولوجية - عتيد في باقة الغربية بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"أقامت مدرسة النجاح الثانوية التكنولوجية - عتيد في باقة الغربية بكلّ تألق ونجاح فعاليات هادفة ضمن مشروع "الانترنت الآمن" على مدار يومين، حيث قُدّمت محاضرات مهنية توعوية من قبل ضيوفٍٍ مهنيّين وطلابٍ مبدعين".





خلال الفعاليات



وتابع البيان:"استضافت مدرسة االنجاح المحامي في القضايا الجنائية وعضو بلدية باقة الغربية السيد عبد اللطيف مصاروة حيث تحدّث عن المخاطر القانونية المترتبة على الاستعمال غير المنضبط للانترنت، وتطرق إلى تهاون الكثير من شريحة الشباب بهذا الأمر بسبب انخفاض منسوب الوعي، وتحدّث المحامي عن تجارب شخصية من خلال مهنته كمحامي مما جعل المحاضرة أكثر جاذبية وواقعية".

وزاد البيان:"بالاضافة إلى ذلك استضافت المدرسة ايضًا الشرطة البلدية حيث تحدّث الشرطي ناصر شلبي أمام طلاب العواشر والحادي عشر عن ظاهرة العُنف المتفشية في المجتمع والتي يغذّيها الاستعمال الخاطئ والسيء للانترنت ، وقدّم النصائح العملية للطلاب لتفادي الوقوع في مثل هذه الأمور. كما وقدّمت كوكبة من طلاب المدرسة الرائعين عرضًا مميزًا لطلاب العواشر والحادي عشر في غرف الحاسوب ، حيث تتجلّى في هذا المشهد الروحَ العالية والشخصية المبادرة التي يتمتع بها طلاب مدرسة النجاح، ليقولوا للقاصي والداني : هذا بيت النجاح .. وهذا بيت الإبداع".



وأضاف البيان:"تخلّل الفعاليات توقيع الطلاب على ميثاق شرف للإبحار الآمن والسليم بالشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واختُتمت الفعاليات بمشاهدة الطلاب من طبقتي العاشر والحادي عشر مسرحيةً شيّقةً وهادفة في القاعة الرياضية تحت عنوان " أنا وبس ..." والتي حملت أروع المعاني والعِبر لجمهور الطلاب الرائعين .وكان حفل مدرسي متواضع للطلاب القى من خلاله الأستاذ طالب عويسات موعظة ونصائح عامة وتم توزيع شهادات التقدير على الطلاب والطالبات المشتركين في قيادة وإدارة الفعاليات بتألق كبير".



واختتم البيان:"يُشار إلى أن الفعاليات كانت تحت رعاية مشروع "مدينة بلا عُنف" ، بلدية باقة الغربية، بارشاد الزميلة سجى أبو مخ والتي تُرافق المدرسة منذ فترة طويلة، والتي لم تدّخر جهدًا من أجل إنجاح هذه الفعاليات حيث عملت على تنسيق المحاضرات والفعاليات والمسرحية بالتعاون مع مدير المدرسة الأستاذ يعقوب غنايم وطاقم الاستشارة كل من نداء كتانة ولبنى قطاوي ومركزة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المعلمة عناق مواسي ، فكلّ الشكر والتقدير للزميلة سجى أبو مخ على الأداء الرائع والجهد المتواصل. وبهذا السياق تشكر إدارة مدرسة النجاح الضيوف الكرام والطلاب الأعزاء على عملهم المميز وعرضهم الرائع، متمنين للطلاب دوام التقدّم والتألق والنجاح في بيتهم الدافئ "مدرسة النجاح"، إلى هنا البيان.