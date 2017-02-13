بالصور: آديل تفوز بـ5 جوائز من حفل غرامي

قدمت آديل أغنيتها هيلو على المسرح في أهم أمسية للموسيقى الأميركية

حصلت المغنية البريطانية آديل أمس الأحد على خمس من جوائز غرامي بينها جوائز أفضل ألبوم وأفضل تسجيل وأفضل أغنية منحت لـ"هيلو". وقدمت آديل أغنيتها هيلو على المسرح في أهم أمسية للموسيقى الأميركية. وقد واجهت حادثاً تقنياً مماثلاً للحادث الذي وقع العام الماضي، لكنها استأنفت الغناء.

هذا وأنهت آديل أغنيتها وسط تصفيق حاد من الحضور وقوفاً.

وعند تسلمها الجائزة، أشادت آديل بالأميركية بيونسيه التي خرجت خاسرة من الحفل. وقالت المغنية البريطانية متوجهة إلى بيونسيه “نحن الفنانين معجبون بك وأنت نورنا”.