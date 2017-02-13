اغلاق
اغلاق
فنانين فن عالمي بالصور: آديل تفوز بـ5 جوائز من حفل غرامي

فنانين

بالصور: آديل تفوز بـ5 جوائز من غرامي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالصور: آديل تفوز بـ5 جوائز من حفل غرامي

قدمت آديل أغنيتها هيلو على المسرح في أهم أمسية للموسيقى الأميركية

أطفالكو بحبو المغامرات والتحديات؟ العاب الشجاعة فقط هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-13 12:56:46 A A

حصلت المغنية البريطانية آديل أمس الأحد على خمس من جوائز غرامي بينها جوائز أفضل ألبوم وأفضل تسجيل وأفضل أغنية منحت لـ"هيلو". وقدمت آديل أغنيتها هيلو على المسرح في أهم أمسية للموسيقى الأميركية. وقد واجهت حادثاً تقنياً مماثلاً للحادث الذي وقع العام الماضي، لكنها استأنفت الغناء.

هذا وأنهت آديل أغنيتها وسط تصفيق حاد من الحضور وقوفاً.
وعند تسلمها الجائزة، أشادت آديل بالأميركية بيونسيه التي خرجت خاسرة من الحفل. وقالت المغنية البريطانية متوجهة إلى بيونسيه “نحن الفنانين معجبون بك وأنت نورنا”.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! | [682 قراءة]
2 مركبات المشتركة: فكرة المعسكر الديمقراطي لم تطرح | [345 قراءة]
3 الحكم بالسجن الفعلي على الفنانة غادة ابراهيم | [228 قراءة]
4 نصرالله: ترامب أحمق وهذا بداية الفرج | [222 قراءة]
5 الحلقة 22 من مسلسل هوى الروح الموسم 3 | [222 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب