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اصابة شاب اثر انقلاب تراكتورون في المركز

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نشر: 2017-02-13 11:41:52 A A
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 08:41 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب تراكتورون في المنطقة الصناعية الشمالية في شوهام حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (26 عاما) أصيب بجروح متوسطة بأطرافه وتم نقله الى مستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
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