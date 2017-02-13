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رياضة وشباب رياضة محلية مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشباب

مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري
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مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

 

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-13 10:53:31 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 22

مكابي بيتح تكفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في بيتح تكفا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23

بيتار تل أبيب – الرملة 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في الرملة
هبوعيل القدس 19:00 هبوعيل كتمون (الاثنين) في القدس
هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل بيتح تكفا (الاثنين) في رمات جان

 

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