مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

الدرجة العليا – الأسبوع 22



مكابي بيتح تكفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في بيتح تكفا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23



بيتار تل أبيب – الرملة 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في الرملة

هبوعيل القدس 19:00 هبوعيل كتمون (الاثنين) في القدس

هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل بيتح تكفا (الاثنين) في رمات جان