مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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الدرجة العليا – الأسبوع 22
مكابي بيتح تكفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في بيتح تكفا
الدرجة الممتازة – الأسبوع 23
بيتار تل أبيب – الرملة 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في الرملة
هبوعيل القدس 19:00 هبوعيل كتمون (الاثنين) في القدس
هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل بيتح تكفا (الاثنين) في رمات جان
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