أم الفحم: إنطلاق اسبوع التاريخ في وادي النسور الإعدادية

شملت الفعاليات زوايا للتراث القديم وأهمها الأدوات اليدوية التي إستخدمت منذ زمن، كالتلفزيون والراديو وأدوات الإضاءة، بالإضافة إلى زاوية الخبز العربي وكيفية عمله من خلال الأدوات القديمة

إنطلق يوم الاحد، في مدرسة وادي النسور الإعدادية في أم الفحم ، أسبوع التاريخ والحضارات، حيث احيت فيها التراث العربي والفلسطيني بجميع أشكاله من خلال فعاليات متنوعة، أدارتها مركزة التربية الاجتماعية المعلمة سائدة عباسي في قاعة المدرسة .



خلال الفعاليات

وشملت الفعاليات زوايا للتراث القديم وأهمها الأدوات اليدوية التي إستخدمت منذ زمن، كالتلفزيون والراديو وأدوات الإضاءة، بالإضافة إلى زاوية الخبز العربي وكيفية عمله من خلال الأدوات القديمة، والخيمة العربية وجبل الطين كالماضي من التراب والماء. كما تخلل اليوم أيضًا على سرد التاريخ الإسلامي والعربي من خلال عرض للمعارك الإسلامية وفيلم وثائقي عن حياة الرسول، ومجسمات عن سير الحروب الاسلامية، وسوق عكاظ.

وبدوره فقد أثنى مدير المدرسة المربي الاستاذ محمد خالد جبارين على قسم التربية الإجتماعية وطاقم المعلمين لإنجاحهم اليوم الاول من يوم التراث الذي يستمر حتى يوم الخميس القريب. وأكد مدير مدرسة الاستاذ محمد خالد جبارين على أهمية هذا الاسبوع بإعادة أبنائنا إلى تلك الأيام القديمة التي عاشها الأباء والأجداد، والتأمل في لحظات العيش مع تلك الأدوات المختلفة، وأضاف الاستاذ محمد خالد جبارين قائلا: "إننا ندرك أهمية التطور ولكن علينا الحفاظ على تراثنا وقديمنا".

وفي سلسلة الفعاليات التي تقوم بها مدرسة وادي النسور الإعدادية فإن الهيئة التدريسية وخاصًة طاقم اللغة العربية، ستباشر في فعاليات لإحياء اللغة العربية، ضمن هذا الاسبوع والذي يشمل العديد من الفعاليات، تختتم بأمسية شعرية وثقافية مساء يوم الخميس.