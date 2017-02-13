اجلاء آلاف المواطنين من كاليفورنيا بسبب ثقب في أعلى سد في امريكا خشية من الفيضانات

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أمرت السلطات الأميركية السكان عند أطول سدّ قرب أوروفيل في شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن السد على وشك الإنهيار، وقد يتسبّبُ في فياضانات تُغرق المناطق الريفية على طور نهر فيزر.



الثقب في السد الاعلى في كاليفورنيا

وأشار قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنّ هناك أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل.

وقالت إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا، إن المفيض المجاور للسد قد ينهار في غضون ساعة.

وبعد ساعات بدا الوضع أقلّ سوءاً مع صمود المفيض، وذكرت إدارة الموارد المائية أن أطقماً تستخدم طائرات هليكوبتر ستسقط صخوراً لسدّ شرخ في المفيض.

وتعمل السلطات أيضاً على تصريف المياه لخفض منسوب البحيرة بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة في الولاية.