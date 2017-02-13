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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد وتجديد عقد دي خيا

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد
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مانشستر يونايتد يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد وتجديد عقد دي خيا

ينتهي عقد دي خيا الحالي في صيف 2019، كما أن مانشستر يونايتد، لديه خيار التجديد لمدة عام إضافي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 10:02:36 A A

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتجديد عقد حارسه الإسباني، دافيد دي خيا، وقطع الطريق على ريال مدريد، المهتم  بخدماته، الصيف المقبل.


دافيد دي خيا حارس مرمى اليونايتد

وحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد، ينوي رفع راتب دي خيا الذي يتقاضى حاليًا 200 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع، وجعله ضمن فئة الأعلى تقاضيًا للرواتب في أولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة: "دي خيا سيتساوى مع الثلاثي واين روني، وزلاتان إبراهيموفيتش، وبول بوجبا، حيث سيتقاضى ما يقارب 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيًا". وأتمت الصحيفة: "دي خيا يدرك أنه الهدف رقم واحد على قائمة ريال مدريد، الذي حاول ضمه قبل عامين".

وينتهي عقد دي خيا الحالي في صيف 2019، كما أن مانشستر يونايتد، لديه خيار التجديد لمدة عام إضافي. وأشارت عدة تقارير إسبانية عن نية ريال مدريد، بضم أحد ثلاثي عملاقة الحراسة في الدوري الإنجليزي، وهم تيبو كورتوا حارسي تشيلسي ، وهوجو لوريس حارس تونهام، بالإضافة لدي خيا.

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