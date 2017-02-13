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رياضة وشباب رياضة عالمية ميلان يقدم عرضًا مغريًا لسانشيز يلبي رغباته بعقد لمدة 3 سنوات

رياضة وشباب

ميلان يقدم عرضًا مغريًا لسانشيز يلبي رغباته
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ميلان يقدم عرضًا مغريًا لسانشيز يلبي رغباته بعقد لمدة 3 سنوات

تسعى الإدارة الجديدة للروسونيري، لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز، من أجل إستعادة الإنجازات المحلية، والأوروبية، بعد فترة صعبة مر بها الفريق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 11:29:28 A A

أبدى ميلان الإيطالي بقيادة الإدارة الصينية الجديدة، رغبته في الظفر بخدمات الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز ، مهاجم أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


أليكسيس سانشيز نجم ارسنال

وتسعى الإدارة الجديدة للروسونيري، لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز، من أجل إستعادة الإنجازات المحلية، والأوروبية، بعد فترة صعبة مر بها الفريق وذلك بسبب الأزمات المالية.

وقد نشبت أزمة في وقت سابق بين سانشيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، وإدارة آرسنال، بسبب راتبه الأسبوعي، حيث يحصل على 180 ألف جنيه إسترليني، ويريد رفعه إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو ما رفضته إدارة الجانرز.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية"، إن إدارة ميلان، تخطط لتقديم عرض لمدة 3 سنوات، مقابل 45 مليون يورو، وبراتب أسبوعي يلبي رغبات الللاعب، قيمته 250 ألف جنيه أسترليني.

وسيشتعل الصراع على سانشيز الصيف المقبل، حيث أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد معه، خلال الفترة الماضية منها يوفنتوس، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد.

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