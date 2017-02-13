ديلي ألي يُشعل الصراع بين السيتي وريال مدريد

بيب جوارديولا على إستعداد لكسر الرقم التاريخي في سوق الانتقالات والمسجل بإسم الفرنسي بول بوجبا

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كشفت تقارير إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد من أجل الظفر بخدمات اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب ديلي ألي، نجم فريق توتنهام .





النجم ديلي ألي



وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية إن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، يريد تدعيم صفوفه بلاعبين شبان وخاصة من اللاعبين الإنجليز.

وحسبما أوردت، فإن بيب جوارديولا على إستعداد لكسر الرقم التاريخي في سوق الانتقالات والمسجل بإسم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد المنتقل الصيف الماضي إليه قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني.

وقد وافقت إدارة مانشستر سيتي على دفع مبلغ كبير لضم ديلي ألي، والذي يعتقد جوارديولا أنه سيكون صاحب دور رئيس في تحقيق السيتي للبطولات في السنوات المقبلة.

وبذلك سيقطع الطريق على نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب بقوة هو الآخر في التعاقد مع لاعب وسط توتنهام الإنجليزي الصيف المقبل.