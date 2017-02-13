كريات يام: ضبط سلاح ومشتبه من المكر

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "قرابة منتصف الليلة الماضية في كريات يام في المنطقة الساحلية لاحظ افراد قوة من الشرطة عابرة بمشتبهين يقفان في زاوية شارع هناك مترصدين لهما معاينين في مشتبه آخر يتقدم نحوهما موعزين له بالتوقف حيث قام الاخير بالقاء غرضا من يده وهرب"، وفقا للبيان.