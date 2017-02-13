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منبر العرب شعر عود/ بقلم: ليليان بشارة منصور

منبر العرب

عود/ بقلم: ليليان بشارة منصور
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عود/ بقلم: ليليان بشارة منصور

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-13 08:00:19 A A

في الرصيف
أنينُ عودٍ
معزوفةٍ شرقية
لذاكرةِ حبٍ
تغيب وتعود
عند منعطفٍ، عند رصيفٍ
يفرش الأبيض
أمتعته
على جسدها
يوم كان عاريًا
ليطفئَ حرارة صيفٍ
قد ولّى
قبل فصلين
يفرش الأبيض نسيجه القطني
ليأتي
بمنخلٍ واسع الإطار
واسع الثقوب
جبليٌ
من بلادي
مبسطٌ يحملُ رائحة البرغل والينسون
يهزُ أطرافه
يهزّه منبسطًا
لرقصةٍ شرقية
على أوتارِ عودٍ
منتظر في الرصيف
يشعّب الأبيض ألوانه
ويولّدُ ألوانًا قزحية ماطرة
تغمرها لتتعطّر
ويذوب الكحلي
في الحبرِ
وينزفُ حبرًا أسطوريًا مضاءًا
منخّلًا من الشوائب
واشمًا
ليكتب:
أعشق حبّك

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