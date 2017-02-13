اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي بالصورة: شيرين تتلقى أجمل هدية في عيد الحب

فنانين

شيرين تتلقى أجمل هدية في عيد الحب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالصورة: شيرين تتلقى أجمل هدية في عيد الحب

 شيرين:

أحلى هدية جاتلي واتفاجأت بيها في الفلانتين من حب عمري مريم

بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. لا تفوتوا الفرصة أبدًا.. اضغطوا هنا!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-13 10:02:05 A A

تلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هدية تلقتها بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة الهدية عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت شيرين صورة بطاقة معايدة من ابنتها مريم وعلقت عليها: "أحلى هدية جاتلي واتفاجأت بيها في الفلانتين من حب عمري مريم".

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! | [602 قراءة]
2 مركبات المشتركة: فكرة المعسكر الديمقراطي لم تطرح | [297 قراءة]
3 طلّاب البشائر - سخنين في زيارة تعليميّة لشركة هايتك | [199 قراءة]
4 الحكم بالسجن الفعلي على الفنانة غادة ابراهيم | [197 قراءة]
5 نصرالله: ترامب أحمق وهذا بداية الفرج | [197 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب