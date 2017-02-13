بالصورة: شيرين تتلقى أجمل هدية في عيد الحب

شيرين:



أحلى هدية جاتلي واتفاجأت بيها في الفلانتين من حب عمري مريم

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تلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هدية تلقتها بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة الهدية عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت شيرين صورة بطاقة معايدة من ابنتها مريم وعلقت عليها: "أحلى هدية جاتلي واتفاجأت بيها في الفلانتين من حب عمري مريم".