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أخبار سياسة نتنياهو يصل واشنطن اليوم: اضعاف حزب الله على رأس قائمة الحوار مع ترامب

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نتنياهو يصل واشنطن اليوم ويلتقي ترامب الاربعاء
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نتنياهو يصل واشنطن اليوم: اضعاف حزب الله على رأس قائمة الحوار مع ترامب

كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء أنّ العمل على وقف دعم إيران المالي والعسكري لحلفائها في منطقة الشرق، وعلى رأسهم حزب الله

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-13 07:44:11 A A

سيصل رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الاثنين الى واشنطن في ساعات الظهيرة استعدادا للقاء الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب يوم الاربعاء، حيث أثار لقاء الرئيسيين الاول منذ تولي ترامب الرئاسة ضجة سياسة كبيرة في اسرائيل على خلفية مطالب اليمين في التخلي عن فكرة اقامة الدولة الفلسطينية.


نتنياهو وترامب في لقاء سابق 

هذا وكشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء أنّ العمل على وقف دعم إيران المالي والعسكري لحلفائها في منطقة الشرق، وعلى رأسهم حزب الله ، يشكّل أحد الأهداف الأساسية التي ينوي نتنياهو مناقشتها مع ترامب.

في تقريرها، نقلت الوكالة عن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إنّ نتنياهو سيدعو الولايات المتحدة الأميركية إلى الإيقاع بين “حزب الله” وإيران، عبر فرض عقوبات صارمة عليها لدفعها إلى إعادة التفكير بدعم الحزب، وتأكيده أنّ إسرائيل ستضغط على إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إخراجها و”حزب الله” من سوريا.

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