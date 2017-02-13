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رياضة وشباب رياضة محلية ثلاث مباريات تختتم الأسبوع الثالث والعشرين في الدرجة الممتازة

رياضة وشباب

ثلاث مباريات تختتم الأسبوع الثالث والعشرين
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ثلاث مباريات تختتم الأسبوع الثالث والعشرين في الدرجة الممتازة

يستضيف فريق هبوعيل القدس مع عبادي فرحات وهيثم حلبي، على استاد تيدي، فريق هبوعيل كتمون مع عبيدة خطاب في لقاء ديربي ساخن

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-13 07:44:11 A A

تختتم مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في الدرجة الممتازة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، بثلاث مباريات. ويلتقي فريق القمة بيتار تل أبيب – الرملة في بيته بفريق القاع هبوعيل العفولة، اذ يشارك مع العفولة صفوان زعبي وكرم ارشيد ومحمد هندي.


هيثم حلبي

كما يستضيف فريق هبوعيل القدس مع عبادي فرحات وهيثم حلبي، على استاد تيدي، فريق هبوعيل كتمون مع عبيدة خطاب في لقاء ديربي ساخن، خاصة ان الفريقين يتصارعان في قاع اللائحة. أما فريق هبوعيل رمات جان، الطامح للصعود الى الدرجة العليا، فيواجه فريق هبوعيل بيتح تكفا، الذي يشكو من مشاكل مالية ومهنية كثيرة.

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