التوقيع بشكل رسمي على امر موسع يضمن كامل الحقوق بين العاملين الاجتماعيين

مراسم التوقيع جرت في مكتب وزير العمل والرفاه, حاييم كاتس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الهستدروت جاء فيه :" بشرى لالاف العاملين الاجتماعيين: كجزء من خطة نيسان كورن- كحلون لتقليص انماط التشغيل التي تنطوي على المس بالعمال, وبعد شهر من اعلان وزير العمل والرفاه حاييم كاتس عن نيته التوقيع على امر موسع بخصوص العاملين الاجتماعيين الذين يقدمون الخدمات من قبل الجمعيات في القطاع العام, يضمن المساواة بينهم وبين العاملين الاجتماعيين في سلك الدولة, بما في ذلك, السلطات المحلية".





واضاف البيان :" مراسم التوقيع جرت في مكتب وزير العمل والرفاه, حاييم كاتس, بحضور رئيس الهستدروت افي نيسان كورن, وزير المالية موشي كحلون ورئيسة اتحاد العاملين الاجتماعيين تسافرا دويك. الامر الموسع يلزم الجمعيات المشغلة بدفع اجور للعاملين الاجتماعيين, وفقا للاتفاقات الجماعية في القطاع العام. ويجري الحديث عن خطوة تضمن تحسين الاجوروشروط العمل لحوالي 7000 من العاملين الاجتماعيين في اسرائيل. شروط العمل لتشغيل العاملين الاجتماعيين ستكون مماثلة للعاملين في القطاع العام, علاوات اجور, هبات لمرة واحدة, ايام العمل والمرض, ملابس ونقاهة, تقاعد واستكمال".



وتابع البيان :"يشار الى ان هذه هي المرة الاولى منذ 34 عاما, يتم اصدار امر موسع لحوالي 40 اتفاقية جماعية في القطاع العام في هذا المجال.رئيس الهستدروت افي نيسان كورن: قال اليوم: "قطعنا طريقا طويلة للوصول الى هذا المكان, النظر في عيون العاملين الاجتماعيين وزف هذه البشرى. العاملون الاجتماعيون يتواجدون في خط الجبهة للدفاع عن الطبقات الضعيفة, وهذه الخطوة ستعزز من مكانتهم بما يستحقونه. اصلاح هذه العيوب التاريخية في الاتفاق الذي بادرت اليه بالتعاون مع وزير المالية, استعداد وزير العمل والرفاه لذلك, بمثابة رسالة اجتماعية واضحة".

وزير المالية ورئيس حزب كولانو, موشي كحلون: "كل مكان نصل اليه لتحسين شروط العمل هو يوم هام, ويكمن في تحسين شروط العمل للعاملين الاجتماعيين الموجودين في مقدمة النضال الاجتماعي لاسرائيل. اقتصاد اسرائيل قوي بما في الكفاية لتحسين ظروف تشغيل العاملين الاجتماعيين, على غرار خطوات استيعاب عمال المقاولة".

وزير العمل والرفاه, حاييم كاتس: " العاملون الاجتماعيون هم راس في الحربة في معالجة الطبقات المحتاجة, وتحسين شروط تشغيلهم واجب علينا. نحن مجبرون على الاهتمام في العاملين المعالجين للمحتاجين كي لا يتحولوا الى محتاجين في المستقبل. نتحدث عن علاوات بمئات الشواقل, مضاعفة ايام العطل السنوية, ايام المرض, زيادة بحوالي 2500 شيكل للنقاهة والملابس, زيادة التحويل للتقاعد والاستكمال".

رئيسة اتحاد العاملين الاجتماعيين, العاملة الاجتماعية تسافرا دويك, رحبت بهذه الخطوة واضافت: " الامر الموسع يعني اصلاح العيوب التي شابت هذا المجال لعشرات الاعوام, ويمثل اعترافا للدولة في اهمية العمل الاجتماعي ومسؤوليتها عن العاملين الاجتماعيين. انا فخورة لان رئيس الهستدروت افي نيسان كورن اختار على وضع هذا الموضوع على سلم الاولويات, لياتي بتغيير اجتماعي انتظرناه لسنوات".