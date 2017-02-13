أتلتيكو مدريد يخطف فوزاً مثيراً من سلتا فيجو

تقدم سلتا فيجو مجدداً في الدقيقة 78 عن طريق جويديتي قبل أن يتعادل كاراسكو في الدقيقة 86

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق انتصار هام على حساب سلتا فيجو في الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني بنتيجة 3-2.افتتح سلتا فيجو التسجيل عن طريق اللاعب كابرال في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وتعادل توريس لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 11.



ثم تقدم سلتا فيجو مجدداً في الدقيقة 78 عن طريق جويديتي قبل أن يتعادل كاراسكو في الدقيقة 86.وقبل نهاية اللقاء وتحديداً في الدقيقة 88 سجل جريزمان هدف الفوز للروخي بلانكوس ليرفع رصيدهم للنقطة 42 في المركز الرابع أنا سلتا فيجو فقد تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.