خطة خماسية بقيمة حوالى 3 مليار شيكل للوسط البدوي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من هاني مرزوق من مكتب رئيس الحكومة جاء فيه :" وافقت الحكومة اليوم 12.2.17 على تخصيص 3 مليار شيكل لخطة خماسية لصالح الوسط البدوي بالجنوب وقد قدم الخطة وزير الزراعة اوري هارئيل (البيت اليهودي)، المسؤول من فبل الحكومة عن تنظيم الشأن البدوي بالجنوب من جهة الميزانية الخطة المقرة هي ثلاثة اضعاف من الخطة السابقة التي كان اجمالها حوالى المليار شيكل".





واضاف البيان :" وزير الزراعة اوري اريئيل: "منذ عشرات السنين عانى المواطنين البدو في الجنوب من اجحاف بتخصيص الميزانيات، ما انتج فجوات لا يمكن القبول بها. الخطة الحالية هي اضخم بثلاث اضعاف الخطة السابقة وهي اكثر تعني بالتفاصيل الدقيقة. هذا حق وهذه مصلحة وطنية للدولة، للمجتمع الإسرائيلي عامة الاستثمار بالوسط البدوي بشكل لائق، السلطة مبنية على تطبيق القانون وعلى استثمار حكومي لائق".

من جعنه بئبر معيان مدير عام سلطة تطوير ونوطين البدو اضاف بانه من شان الخطة دفع عجلة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في السلطات الأكثر الأضعف في البلاد، وبان الخطة مبنية على استثمار في التعليم، العمالة، البنى التحتية والحكم المحلي، ومن شانها تعزيز مستور المعيشة بالسلطات البدوية بالجنوب وتمكينها وحثها على الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.

اهم بنود الخطة المقرة:

الحكم المحلي

• استثمار لم يكن له سابق في السلطات المحلية حيث ستخصص هيئة معنية من وزارة الزراعة 738 مليون شيكل لدعم السلطات المحلية البدوية ويشار الى ان هذا الاستثمار لم يكن له بالسابق مثيل بالوسط العربي.

• على السلطات المحلية ان تقوم بعملية جباية الضرائب المستحقة كما باي بلدة أخرى بالبلاد، وسيخصص دعم للسلطات التي سوف تستوعب من السكان المشتتين (لا يملكون مسكن منظم).

التربية والتعليم

• 1.14 مليار شيكل لدعم البنى التحتية بجهاز التربية والتعليم

• بناية 1500 صف تعليمي جديد

• 47 مليون شيكل لتجهيز كادر تعليمي من أبناء المكان

• 118 مليون شيكل للتعليم غير الرسمي- دورات في المراكز الجماهيرية، فعاليات شبابية، رياضة، حوسبة وغيرها.

• 110 مليون شيكل للاستثمار بالتعليم العالي حتى يتسنى لاكبر عدد من الشباب البدو بالانخراط في التعليم العالي والاندماج بالاقتصاد الإسرائيلي.

دعم العمالة

نسبة العاطلين عن العمل بالوسط البدوي بالجنوب هي الاضخم بالبلاد حيث 25% من النساء مندمجات بسوق العمل و 64% من الرجال، ما يفسر لحد بعيد قلة الاندماج في الحياة الاقتصادية الإسرائيلية. لذلك من ضمن ما اقر:

• سيتفام 10 مناطق صناعية جديدة: كسيفة، مفؤق شوكت، سيجف شالوم، بير هداج، تل السبع، عيدان هانيجف، ام بطين، السيد، عرعور، أبو كرينات,

• 340 مليون شيكل لدعم التغشيل للنساء والرجال البدو:

1. 80 مليون شيكل للتدريب المهني

2. 40 مليون للأعمال الصغيرة

3. خطة لتعلين اللفة العبرية، احدى اهم عوامل الاندماج بسوق العمل

4. 30 مليون للمصانع الكبيرة التي سوف تنقل انتاجها من المركز للبلدات البدوية بالجنوب

5. مسار تعليم للهندسيين يشمل منح دراسية بقيمة 25 مليون شيكل.

تطوير البنية التحتية العامة

هنالك نقص بالعديد من البلدات البدوية بالجنوب بالمباني العامة، ملاعب ومنشئات رياضية وفجوة بين العرض والطلب بالوحدات السكنية، لذلك:

• سوف تقوم السلطة لتطوير وتوطين البدو بتسويق 25،000 وحدة سكنية بالخمس السنين القريبة

• ستخصص وزارة الزراعة والمالية لوزارة الإسكان 100 مليون شيكل لصالح بناية مبان عامة، ملاعب، مراكز للشبيبة، برك للسباحة (مسابح)

• 215 مليون شيكل للاستثمار بالبنى التحتية للمواصلات

• 250 مليون شيكل للمواصلات العامة لتكثيف الخطوط من وبداخل البلدات البدوية