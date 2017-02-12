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أخبار عربية وعالمية المجلس الوزاري ينهي المناقشات تمهيدا للقاء نتنياهو مع ترامب

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المجلس الوزاري ينهي المناقشات تمهيدا للقاء نتنياهو
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المجلس الوزاري ينهي المناقشات تمهيدا للقاء نتنياهو مع ترامب

تمنى الوزراء في ختام الجلسة النجاح لرئيس الوزراء في زيارته إلى الولايات المتحدة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 21:52:44 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه :" أنهى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مناقشات طويلة ومعمقة أجراها تمهيدا للقاء رئيس الوزراء نتنياهو المرتقب مع الرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن.واستعرض الوزراء مواقفهم حول القضايا العالقة  وهي إيران وسوريا والفلسطينيون والعلاقات مع الإدارة الجديدة ".

واضاف البيان :" أجمع جميع الوزراء على هنالك أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة على صعيد الإدارة وعلى الصعيد الشخصي على حد سواء.ووصفت الأجواء التي سادت بالجلسة بأنها كانت هادئة وموضوعية.وتمنى الوزراء في ختام الجلسة النجاح لرئيس الوزراء في زيارته إلى الولايات المتحدة".

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