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أخبار محاكم وجنائيات تل السبع: اعتقال سائقين بدون رخص قيادة واحدهما اصطدم بسيارة الشرطة

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النقب تل السبع: اعتقال سائق دون رخصة قيادة سارية المفعول
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تل السبع: اعتقال سائقين بدون رخص قيادة واحدهما اصطدم بسيارة الشرطة

 تم تحويل السائقين المعتقلين للتحقيقات الجارية مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهما نهار الاثنين على ذمة التحقيقات الجارية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 21:34:04 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:"مساء الاحد ، في تل السبع بالنقب وخلال نشاط للشرطة حفاظا على السلامة العامة على الطرق تم القاء القبض على سائق سيارة مسحوب الرخصة لمدة 45 شهرا بحكم قضائي وكذلك رخصة قيادته غير سارية المفعول منذ 28 عاما محاولا التملص والهرب من افراد دورية الشرطة مصطدما بسيارة دورية الشرطة مترجلا مواصلا حتى ادركته القوات ملقية القبض عليه .وتم ايضا القاء القبض على سائق سيارة اخر وذلك للمرة الرابعة على التوالي رغم عدم حيازته رخصة قيادة ابدا،  وحيث تم تحويل السائقين المعتقلين للتحقيقات الجارية مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهما نهار الاثنين على ذمة التحقيقات الجارية ". 

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