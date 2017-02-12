اغلاق
اغلاق
عودة: المشتركة أرادة شعب وعلينا تعزيز التعاون الجماهيري مع قوى ديمقراطية يهودية

عودة: المشتركة أرادة شعب وعلينا تعزيز التعاون
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عودة: المشتركة أرادة شعب وعلينا تعزيز التعاون الجماهيري مع قوى ديمقراطية يهودية

 

بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. لا تفوتوا الفرصة أبدًا.. اضغطوا هنا!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 21:10:29 A A

شارك النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة باجتماع شعبي في قرية البقيعة. وأكد في الاجتماع أن القائمة المشتركة بدأت كتحالف انتخابي وتحولت إلى تحالف برلماني، وواجبنا الآني تحويلها إلى تحالف استراتيجي. وأكد عودة أن الوحدة الوطنية هي الأساس في مواجهة تصاعد الفاشية. كما أعاد عودة التأكيد على أهمية تعزيز العمل الجماهيري مع قوى يهودية مقدمًا مظاهرة تل أبيب الأخيرة ضد هدم البيوت كنمودج. وقال عودة موقف الجبهة واضحًا وقد صدر ببيانات عدة يدعو إلى أوسع جبهة تجتمع على خطوط عريضة ضد الاحتلال والتحريض ضد المواطنين العرب والنهش في الهامش الديمقراطي والسياسة النيوليبرالية الاقتصادية.


 

وأكد عودة أن هذه الجبهة العريضة أو المعسكر الديمقراطي تهدف إلى الخروج بنشاطات مشتركة في تل أبيب والقدس وغيرهما. أما انتخابيا فمن الواضح طلعا انه لا بديل عن القائمة المشتركة وتعزيز تحالفها

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة الرابعة من برنامج شيري ستوديو | [389 قراءة]
2 الحلقة 9 من مسلسل حجر جهنم | [233 قراءة]
3 بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! | [189 قراءة]
4 الحلقة الأخيرة من مسلسل الأمل لا يمكن تقييده مترجمة | [175 قراءة]
5 ريال مدريد يفوز بثلاثية على أوساسونا | [145 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب