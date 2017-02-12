عودة: المشتركة أرادة شعب وعلينا تعزيز التعاون الجماهيري مع قوى ديمقراطية يهودية

شارك النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة باجتماع شعبي في قرية البقيعة. وأكد في الاجتماع أن القائمة المشتركة بدأت كتحالف انتخابي وتحولت إلى تحالف برلماني، وواجبنا الآني تحويلها إلى تحالف استراتيجي. وأكد عودة أن الوحدة الوطنية هي الأساس في مواجهة تصاعد الفاشية. كما أعاد عودة التأكيد على أهمية تعزيز العمل الجماهيري مع قوى يهودية مقدمًا مظاهرة تل أبيب الأخيرة ضد هدم البيوت كنمودج. وقال عودة موقف الجبهة واضحًا وقد صدر ببيانات عدة يدعو إلى أوسع جبهة تجتمع على خطوط عريضة ضد الاحتلال والتحريض ضد المواطنين العرب والنهش في الهامش الديمقراطي والسياسة النيوليبرالية الاقتصادية.







وأكد عودة أن هذه الجبهة العريضة أو المعسكر الديمقراطي تهدف إلى الخروج بنشاطات مشتركة في تل أبيب والقدس وغيرهما. أما انتخابيا فمن الواضح طلعا انه لا بديل عن القائمة المشتركة وتعزيز تحالفها