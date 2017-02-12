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أخبار محليات عين ماهل: وفاة الحاجة نعمة شحادة ابوليل -ام الفضل

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الناصرة والقضاء عين ماهل: وفاة الحاجة نعمة شحادة ابوليل -ام الفضل-
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عين ماهل: وفاة الحاجة نعمة شحادة ابوليل -ام الفضل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 18:58:00 A A

 انتقلت إلى رحمة الله تعالى في قرية عين ماهل المرحومة االحاجة نعمة شحادة ابوليل "والدة الاستاذ فضل" عن عمر ناهز 89 عاما وسيتم تشيع المرحومة اليوم الاحد الموافق 12/02/2017 بعد صلاة المغرب من مسجد خالد ابن الوليد.لا أراكم الله مكروه بعزيز .انا لله وانا اليه راجعون.

 

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