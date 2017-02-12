عين ماهل: وفاة الحاجة نعمة شحادة ابوليل -ام الفضل

انتقلت إلى رحمة الله تعالى في قرية عين ماهل المرحومة االحاجة نعمة شحادة ابوليل "والدة الاستاذ فضل" عن عمر ناهز 89 عاما وسيتم تشيع المرحومة اليوم الاحد الموافق 12/02/2017 بعد صلاة المغرب من مسجد خالد ابن الوليد.لا أراكم الله مكروه بعزيز .انا لله وانا اليه راجعون.