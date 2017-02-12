الإنتر يحقق انتصارا مقنعا على إمبولي في الدوري الايطالي

المباراة شهدت سيطرة كبيرة من جانب النيراتزوري حيث استحوذ زملاء رودريجو بالاسيو على الكرة في أغلب أوقات اللقاء من البداية حتى النهاية

حقق فريق الإنتر فوز مقنع على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة رقم24 من منافسات الدوري الإيطالي والتي أقميت على ملعب الجوزيبي مياتزا.

المباراة شهدت سيطرة كبيرة من جانب النيراتزوري حيث استحوذ زملاء رودريجو بالاسيو على الكرة في أغلب أوقات اللقاء من البداية حتى النهاية.الهدف الأول في المباراة جاء في الدقيقة الرابعة عشر عن طريق مهاجمه إيدير مارتينيز الذي استغل عمل مميز من قبل بالاسيو حيث مهد له كرة برأسه ليحولها إيدير برأسه في المرمى.

في حين أحرز أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني في الدقيقة 54 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس لوكاس سكوربسكي من التصدي لها.بهذا الفوز يرفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده من النقاط إلى 45 نقطة ليأتي في المركز الرابع في حين تجمد رصيد إمبولي عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.