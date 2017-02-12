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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم دراسي مشترك حول نتائج البجروت ووضع المدارس الثانوية في أم الفحم

جامعات / مدارس

وادي عارة يوم دراسي مشترك حول نتائج البجروت في أم الفحم
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يوم دراسي مشترك حول نتائج البجروت ووضع المدارس الثانوية في أم الفحم

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من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-12 18:53:05 A A

عرض كل مدير مدرسة من المدارس المذكورة نتائج امتحانات التوجيهي (البجروت) في مدرسته في السنوات الأخيرة، ونسبة الاستحقاق، وما هي البرامج والخطط التي تتم في المدرسة لرفع هذه النسبة

اتفق الجميع على ضرورة تكثيف الجدّ والجهد والاجتهاد في كل مدرسة لرفع التحصيلات والنتائج، ورفع المعدل العام في مدينة أم الفحم

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