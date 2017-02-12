يوم دراسي مشترك حول نتائج البجروت ووضع المدارس الثانوية في أم الفحم

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عرض كل مدير مدرسة من المدارس المذكورة نتائج امتحانات التوجيهي (البجروت) في مدرسته في السنوات الأخيرة، ونسبة الاستحقاق، وما هي البرامج والخطط التي تتم في المدرسة لرفع هذه النسبة

اتفق الجميع على ضرورة تكثيف الجدّ والجهد والاجتهاد في كل مدرسة لرفع التحصيلات والنتائج، ورفع المعدل العام في مدينة أم الفحم