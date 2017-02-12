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مركبات المشتركة: فكرة المعسكر الديمقراطي لم تطرح للتشاور واذا كانت جسمًا انتخابيًا فهي مرفوضة

الاسلامية الجنوبية:

لا حديث في المشتركة عن إقامة جسم تحالفي انتخابي مع ميرتس، ولن يكون هنالك أي تحالف انتخابي من هذا النوع مع أي حزب صهيوني حتى وإن كان في اليسار

جميعنا يعمل من اجل المحافظة على القائمة المشتركة، فهي وجدت من اجل ان تمثل المجتمع العربي وتخدم قضاياه



التجمع:

فكرة المعسكر الديمقراطي لم تبحث في القائمة المشتركة، ولا احد يستطيع ان يطرحها، لأننا مصرّون على ان تخوض القائمة المشتركة الانتخابات بشكلٍ مستقل

في الماضي كان النقاش حتى على مجرد وجود اتفاقية فائض أصوات فما بالك بتحالف؟



العربية للتغيير:

الموضوع لم يطرح في القائمة المشتركة ومن الضروري مناقشته



إذا كان الأمر عبارة عن تنسيق ميداني فالأمر يتم هنا وهناك ولا مانع



الجبهة:

موقفنا في الجبهة هو الحفاظ على القائمة المشتركة وتعزيزها كمشروع وحدوي في وجه العنصرية والتصعيد الحكومي الخطير ضدنا

المقصود هنا بالطبع ليس حزبًا جديدًا او حركة سياسية جديدة بل تنسيق نشاطات احتجاجية مشتركة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-12 18:19:11 A نشر: 2017-02-12 18:19:11 A