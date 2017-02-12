روما يفوز بسهولة على كروتوني ويستعيد المركز الثاني

بهذا الفوز يرفع روما رصيده من النقاط إلى 53 نقطة ليأتي في المركز الثاني في حين تجمد رصيد كروتوني في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

حقق فريق روما فوز سهل بهدفين دون رد على فريق كروتوني في المباراة التي جمعتهما على ملعب إيزيو سكيدا لحساب الجولة رقم 24 من منافسات الدوري الإيطالي.

منذ بداية المباراة حاول فريق روما أن يسجل أولى الأهداف محاولاته الكثيرة كانت خطيرة على مرمى إمبولي لكن في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول استطاع رادجا ناينجولان أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قويةبعد صناعة من محمد صلاح.وفي الشوط الثاني كثف فريق الذئاب محاولاته من أجل إضافة ثاني الأهداف وكانت أبرز محاولاته عبر البوسني إدين دجيكو الذي كاد أن يحرز الهدف الثاني لكن تسديدته اصطدمت بأحد المدافعين و العارضة وتخرج إلى خارج الملعب.

محاولات الجيالروسي استمرت وهذه المرة من كرة ثابتة نفذها ليوناردو باريدس وحولها فيدريكو فازيو تجاه المرمى لكن القائم الأيسر لمرمى كروتوني منعها من هز الشباك.لكن في الدقيقة 77 استطاع روما أن يحرز الهدف الثاني عبر هدافه دجيكو الذي تلقى تمريرة مميزة من صلاح ليضع الكرة في المرمى بكل سهولة.

بهذا الفوز يرفع روما رصيده من النقاط إلى 53 نقطة ليأتي في المركز الثاني في حين تجمد رصيد كروتوني في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.