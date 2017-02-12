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رياضة وشباب رياضة عالمية بيرنلي يفرض التعادل على تشيلسي ويعيد الأمل لعمالقة البريميرليج

رياضة وشباب

بيرنلي يفرض التعادل على تشيلسي ويعيد الأمل
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بيرنلي يفرض التعادل على تشيلسي ويعيد الأمل لعمالقة البريميرليج

 افتتح تشيلسي باب التسجيل مبكراً وتحديداً بعد مرور 7 دقائق على صفارة البداية عن طريق المهاجم الإسباني بيدرو رودريجيز.وتمكن بيرنلي من معادلة النتيجة بحلول الدقيقة 24 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها روبي برادي بكل براعة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 18:53:05 A A

سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “تيرف مور” ضمن إطار الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وافتتح تشيلسي باب التسجيل مبكراً وتحديداً بعد مرور 7 دقائق على صفارة البداية عن طريق المهاجم الإسباني بيدرو رودريجيز.وتمكن بيرنلي من معادلة النتيجة بحلول الدقيقة 24 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها روبي برادي بكل براعة.

وفشل تشيلسي في خطف هدف الفوز في الشوط الثاني رغم سيطرته المطلقة على الكرة، لكن دفاعات بيرنلي وقفت بالمرصاد لجميع هجمات البلوز.ورغم التعادل، وسع تشيلسي المتصدر الفارق مع توتنهام صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط بعد خسارة الفريق يوم أمس، لكن الفارق تقلص مع الثلاثي آرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد، كما يملك مانشستر سيتي فرصة للصعود إلى المركز الثاني وتقليص الفارق إلى 8 نقاط فقط في حال فوزه على بورنموث يوم الاثنين القادم.

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