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أخبار محليات إصابة 7 أشخاص بينهم اثنان بحالة خطيرة في حادث طرق قرب الجش

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إصابة 7 أشخاص في حادث طرق قرب الجش
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إصابة 7 أشخاص بينهم اثنان بحالة خطيرة في حادث طرق قرب الجش

المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري:

تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لتنظيمها حركة السير والمرور

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-12 17:18:34 A A

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "وفقًا للمعلومات والتفاصيل الأولية المتوفّرة وقع حادث طرق بين بلدة الجش وشارع الشمال رقم 866 تخلله اصطدام سيارة ةمركبة عسكرية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم شخصان بجراح وصفت بالبالغة، والخمسة الآخرين بالمتفاوتة ما بين المتوسطة والطفيفة، هذا وعكفت طواقم الاسعاف على تقديم العلاج للمصابين وإحلاتهم للعلاج بمستشفى زيف في صفد ورمبام في حيفا، هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لتنظيمها حركة السير والمرور هناك" إلى هنا نصّ البيان.


من مكان الحادث

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