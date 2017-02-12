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أخبار محليات الطيرة: وفاة رضيعة (8 أشهر) نقلت من حضانتها بحالة خطيرة

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المثلث الجنوبي الطيرة: وفاة رضيعة (8 أشهر)
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الطيرة: وفاة رضيعة (8 أشهر) نقلت من حضانتها بحالة خطيرة

حاول الطاقم الطبي انعاشها، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، ولم يبق امامهم سوى ان اقروا وفاتها

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-12 16:11:08 A A

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب بأنّ طفلة رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر نقلت ظهر اليوم من داخل حضانة في مدينة الطيرة الى مستشفى مئير في كفار سابا وهي بحالة خطيرة جدا، وهناك حاول الطاقم الطبي انعاشها، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، ولم يبق امامهم سوى ان اقروا وفاتها. جدير بالذكر بأنّ الطفلة كما يبدو توفيت إثر موت سريري، فيما تسود حالة من الحزن لدى افراد العائلة بعد ان تلقوا خبر الوفاه المفجع. 

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