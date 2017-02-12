إصابة مسن في اندلاع حريق في شقة بالقدس

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بأنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 15:29 حول اندلاع حريق في شقة داخل بناية سكنية على شارع "هتسبار" في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية وعمليات الإنعاش لمصاب وهو مسن (70 عامًا)، تفاصيل أوفى لاحقًا" كما ورد في بيان الإسعاف.