إصابة مسن في اندلاع حريق في شقة بالقدس
نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بأنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 15:29 حول اندلاع حريق في شقة داخل بناية سكنية على شارع "هتسبار" في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية وعمليات الإنعاش لمصاب وهو مسن (70 عامًا)، تفاصيل أوفى لاحقًا" كما ورد في بيان الإسعاف.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك