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فنانين فن عربي أجواء عيد الحب بدأت في بيروت: إليسا وعاصي يشعلان المسرح

فنانين

إليسا وعاصي يشعلان المسرح في بيروت
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أجواء عيد الحب بدأت في بيروت: إليسا وعاصي يشعلان المسرح

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 16:04:07 A A

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا أمس السبت حفل عيد الحب بفندق "فور سيزونز" بالعاصمة اللبنانية بيروت وسط حضور جماهيري كبير. وظهرت إليسا وهي ترتدي فستاناً أحمر قصيرا ناسب أجواء الحفل وعيد الحب الذي يصادف يوم 14 شباط، فيما قدمت مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية إضافة إلي أغنيات قديمة منها وانا مالي وأول مرة تحب يا قلبي وحلوة يا بلدي.


اليسا وعاصي

الحفل شهد إقبالاً غير مسبوق مما دفع إدارة الفندق لزيادة عدد المقاعد، هذا ويشار إلى أنّ الحفل كان عبارة عن فقرتين الاولى كانت للفنانة إليسا والثانية كانت لفارس الأغنية العربية الفنان عاصي الحلاني، الذي بدوره أحيا حفل عيد الحب بمجموعى من أجمل أغانيه التي ناسب المناسبة، وتراقص جميع الحاضرين على أنغام الأغنيات حتّى ساعات الصباح الأولى.

 

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