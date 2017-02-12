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فنانين فن عربي زياد برجي يلهب جمهوره في بيروت وجونية بمناسبة عيد الحب

فنانين

زياد برجي يلهب جمهوره في بيروت وجونية
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زياد برجي يلهب جمهوره في بيروت وجونية بمناسبة عيد الحب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 22:51:08 A A

قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الحب احتفل الفنان اللبناني زياد برجي مع جمهوره بأن يغني لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة في حفلين غنائيين في بيروت وجونية.


زياد برجي

هذا وقدم زياد برجي خلال الحفلين مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته وصولاً إلى أحدثها "مش ناوي على خير"، "حليانة"، "نيالو" "حبيبي وينو" و"بغضمة عين" وجديده "حبيبي" التي طالبه بها الجمهور وردّد كلماتها الجميع عن ظهر قلب كما وكان لافتاً طلب أحد الساهرين يد حبيبته في حفله بجونية وسط أجواء الحبّ التي طغت على المكان.

وتجدر الإشارة إلى أن زياد برجي طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "حبيبي" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد نفسه وتوزيع شريف قاسم ويحصد حالياً نجاحها حيث تحقق نسب إستماع عالية عبر سباق الأغاني. 

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