محمود الليثي يحيي حفلًا بأمريكا ويدعو لتنشيط السياحة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للفنان محمود الليثي جاء فيه ما يلي: "أقام الفنان محمود الليثي حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر وأقدم مسارح بنيوجيرسي. وقال محمد نصار المنسق العام للاحتفال أنه في بداية الاحتفال تم عرض فيلم دعائي لتنشيط السياحة المصرية في الخارج، موضحًا أن الجماهير المصرية انبهرت بالاحتفال الذي ظل لساعات عديدة".



محمود الليثي



وتابع البيان: "وأضاف نصار أنه حضر الاحتفال سفير مصر بنيويورك، وكبار المسؤلين الأمريكان من ولاية نيوجيرسي. وأشار إلى أنه شارك في الحفل الي جانب محمود الليثي ثنائي الديجي المصري العالمي أندرو و مينا وقدموا عددًا من الأغاني الوطنية التي ألهبت مشاعر المصريين في الحفل. وقالت سارة مجدي مذيعة قناة "NETV" والتى قامت بتغطية الاحتفالية أن المصريين بالخارج في اشتياق لهذه الحفلات والتي يكون لها مذاق خاص" إلى هنا نصّ البيان.