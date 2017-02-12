اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست تصادق على الصيغة الجديدة لقانون الأذان

بموجب الصيغة الجديدة للقانون فإنّه "سيتم وضع قيود على صوت الضجيج الصادر من المساجد/ دور العبادة خلال ساعات الليل"

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، اليوم الأحد، على الصيغة الجديدة لاقتراح قانون " الأذان ". والتي بموجبها سيتم "تقييد الضجيج الصادر عن دور العبادة"، بحسب الاقتراح. ويشار إلى أنّ الاقتراح سيُقدّم للنقاش مرة أخرى للموافقة عليها نهائيًا في اللجنة، قبل تقديمها للقراءة الأولية في الكنيست.





قبة الصخرة في القدس الشريف

واوضحت مصادر عبرية أنّه وبموجب الصيغة الجديدة للقانون فإنّه "سيتم وضع قيود على صوت الضجيج الصادر من المساجد/ دور العبادة خلال ساعات الليل. إضافة إلى أنّ الصيغة تلزم بالتقيّد بالقانون المتعلق بالضجيج "غير المعقول" حتى خلال ساعات النهار"، بحسب المصادر.



يشار إلى أنّ تقديم اقتراح يتعلق بتقييد الأذان في مساجد البلاد، جاء بادعاء أنه "يزعج شرائح من الوسط اليهودي". وقد تمّ تأجيل التصويت والمصادقة على الاقتراح مرارًا، إضافة إلى تغيير صيغته أيضًا بسبب ردود الفعل الغاضبة والرافضة من قبل المواطنين المسلمين في البلاد.



وكانت قد اعلنت مصادر إخبارية عبرية في وقت سابق أنّ المبادرين لمشروع قانون منع الاذان توصلوا الى تسوية مع جميع الأطراف في الإئتلاف الحكومي من اجل تمريره وسنّه، بحيث أجروا بعض التعديلات على صيغته الأساسية.

النائب يوسف جبارين: "قانون منع الاذان" هو هدية نتنياهو الى ترامب

من جانبه عقب النائب يوسف جبارين بالقول:"يبدو ان المصادقة على قانون الأذان جاءت لتكون هدية نتنياهو الى ترامب بعد ان ألغت المحكمة الامريكية الأمر الرئاسي الذي يمنع دخول المسلمين الى امريكا". وأضاف جبارين: "بعد ان سنّت الحكومة قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية فهي تسعى الآن لمصادرة آذان المساجد. هذا القانون هو جزء من الحملة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو وتواصل تشريع القوانين العنصرية، وتعتمد على سياسات السلب والقمع والاقصاء، ومحاصرة كل ما هو عربي وكل ما يمثّل الوجود العربي في هذه البلاد. نتنياهو يقود البلاد الى الهاوية وعلينا العمل عربًا ويهودًا لمنع كوارثه".