اغلاق
اغلاق
أخبار اخبار الكنيست اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست تصادق على الصيغة الجديدة لقانون الأذان

أخبار

المصادقة على الصيغة الجديدة لقانون الآذان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست تصادق على الصيغة الجديدة لقانون الأذان

بموجب الصيغة الجديدة للقانون فإنّه "سيتم وضع قيود على صوت الضجيج الصادر من المساجد/ دور العبادة خلال ساعات الليل"

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-12 14:44:02 A A

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، اليوم الأحد، على الصيغة الجديدة لاقتراح قانون " الأذان ". والتي بموجبها سيتم "تقييد الضجيج الصادر عن دور العبادة"، بحسب الاقتراح. ويشار إلى أنّ الاقتراح سيُقدّم للنقاش مرة أخرى للموافقة عليها نهائيًا في اللجنة، قبل تقديمها للقراءة الأولية في الكنيست.


قبة الصخرة في القدس الشريف

واوضحت مصادر عبرية أنّه وبموجب الصيغة الجديدة للقانون فإنّه "سيتم وضع قيود على صوت الضجيج الصادر من المساجد/ دور العبادة خلال ساعات الليل. إضافة إلى أنّ الصيغة تلزم بالتقيّد بالقانون المتعلق بالضجيج "غير المعقول" حتى خلال ساعات النهار"، بحسب المصادر.

يشار إلى أنّ تقديم اقتراح يتعلق بتقييد الأذان في مساجد البلاد، جاء بادعاء أنه "يزعج شرائح من الوسط اليهودي". وقد تمّ تأجيل التصويت والمصادقة على الاقتراح مرارًا، إضافة إلى تغيير صيغته أيضًا بسبب ردود الفعل الغاضبة والرافضة من قبل المواطنين المسلمين في البلاد.

وكانت قد اعلنت مصادر إخبارية عبرية في وقت سابق أنّ المبادرين لمشروع قانون منع الاذان توصلوا الى تسوية مع جميع الأطراف في الإئتلاف الحكومي من اجل تمريره وسنّه، بحيث أجروا بعض التعديلات على صيغته الأساسية.

النائب يوسف جبارين: "قانون منع الاذان" هو هدية نتنياهو الى ترامب
من جانبه عقب النائب يوسف جبارين بالقول:"يبدو ان المصادقة على قانون الأذان جاءت لتكون هدية نتنياهو الى ترامب بعد ان ألغت المحكمة الامريكية الأمر الرئاسي الذي يمنع دخول المسلمين الى امريكا". وأضاف جبارين: "بعد ان سنّت الحكومة قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية فهي تسعى الآن لمصادرة آذان المساجد. هذا القانون هو جزء من الحملة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو وتواصل تشريع القوانين العنصرية، وتعتمد على سياسات السلب والقمع والاقصاء، ومحاصرة كل ما هو عربي وكل ما يمثّل الوجود العربي في هذه البلاد. نتنياهو يقود البلاد الى الهاوية وعلينا العمل عربًا ويهودًا لمنع كوارثه".

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ايمن عودة يفكر بإقامة معسكر ديمقراطي مع ميرتس | [462 قراءة]
2 46% من العرب لا يرون بأي حزب عربي يمثلهم | [386 قراءة]
3 الحلقة الرابعة من برنامج شيري ستوديو | [307 قراءة]
4 امير دندن ويعقوب شاهين يتأهلان للمرحلة قبل الاخيرة | [235 قراءة]
5 وصول ترامب إلى السلطة يعني نهاية الغرب | [211 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب